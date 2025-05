Commissione parlamentare | ritrovati appunti di Orlandi con collegamenti al caso Gregori

Nuove rivelazioni scuotono la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Appunti inediti di Orlandi, ritrovati di recente, mostrano collegamenti misteriosi con il caso di Gregori, arricchendo così le indagini e offrendo spunti inaspettati per il chiarimento di una vicenda ancora avvolta nel mistero.

Nuove rivelazioni emergono dal lavoro della Commissione parlamentare di inchiesta, che da ormai un anno si dedica alla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori. La recente scoperta di appunti scritti a mano da Orlandi e da un'amica sconosciuta agli inquirenti sta arricchendo il quadro investigativo. Tali documenti, intercettati tramite una telefonata anonima e

Per tutto il resto abbiamo lunghe indagini da compiere - ricorda - Nell'oggetto della legge e delle nostre indagini c'è anche inquadrare tutto il contesto che ha determinato l'allontanamento dalla verità : possono essere subentrati elementi di carattere geopolitico rispetto ai rapporti tra Stato e Vaticano o alle grandi vicende di quel periodo storico, la caduta del muro di Berlino, i rapporti tra Est e Ovest.