Comitato del Premio antimafia Salvatore Carnevale riunito a 70 anni dalla morte dell’eroe socialista

In occasione del settantesimo anniversario della morte dell'eroe socialista Salvatore Carnevale, il Comitato del Premio antimafia si è riunito a Palermo. L'incontro, promosso dalla Fondazione socialista antimafia “Carmelo Battaglia”, presieduta dal docente Antonio Matasso, ha celebrato l'impegno contro la mafia e il ricordo di un sindacalista che ha lottato per la giustizia sociale.

Si è riunito a Palermo, su iniziativa della Fondazione socialista antimafia “Carmelo Battaglia”, presieduta dal docente universitario Antonio Matasso, il Comitato che assegna il Premio antimafia “Salvatore Carnevale”. L’incontro è avvenuto a settant’anni esatti dall’uccisione del sindacalista. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Comitato del Premio antimafia "Salvatore Carnevale" riunito a 70 anni dalla morte dell’eroe socialista

Approfondimenti da altre fonti

Palermo, riunito il Comitato del Premio antimafia “Salvatore Carnevale”

Scrive strettoweb.com: Riunito a Palermo il Comitato che assegna il Premio antimafia "Salvatore Carnevale": incontro a 70 anni dall'uccisione del sindacalista ...

Palermo, si è riunito il Comitato del Premio antimafia “Salvatore Carnevale” a 70 anni dalla morte dell’eroe socialista

Riporta blogsicilia.it: Si è riunito a Palermo, su iniziativa della Fondazione socialista antimafia “Carmelo Battaglia”, presieduta dal docente universitario Antonio Matasso, il Comitato che assegna il Premio antimafia “Salv ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Mafia - Colosimo: Non è più coppola e lupara - in Antimafia comitato per cybercrime

Dobbiamo mettere sempre più in campo politiche e legislazioni che ci permettano di dare ai magistrati e agli inquirenti gli strumenti per fermare tutto questo.