Città del Vaticano, 16 maggio 2025 – Piazza San Pietro si prepara alla messa di insediamento di Papa Leone XIV, che si svolgerà domenica 18 maggio a partire dalle ore 10. La piazza però sarà aperta per permettere l'afflusso dei fedeli a partire dalle 6 di mattina (prevista la presenza di 250mila persone), mentre alle 9 è previsto un giro del pontefice in papamobile per salutarli. Dopo il giro tra i fedeli, Leone XIV si recherà in Basilica alla tomba di Pietro, dove ci saranno il Pallio, l'Anello del pescatore, la preghiera. Accompagnato dai patriarchi cattolici di rito orientale, Prevost uscirà quindi in processione verso la piazza dove si svolgerà la celebrazione. Dopo la liturgia della Parola, si svolgerà il rito della consegna del Pallio e dell' Anello del pescatore. Quindi Leone XIV benedirà l'assemblea con il Libro dei Vangeli, mentre si acclamerà in greco: "Ad multos annos!". 🔗Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Come si svolgerà la messa di insediamento di Papa Leone XIV: a che ora inizia, le letture e i riti