Come si spiega l’aumento dei casi di autismo | la neuropsichiatra Bravaccio smonta le speculazioni

Negli ultimi anni si è registrato un significativo aumento dei casi di autismo, sollevando discussioni e speculazioni sulle cause sottostanti. Per fare chiarezza su questo fenomeno, abbiamo intervistato la professoressa Carmela Bravaccio, neuropsichiatra infantile presso l’Università Federico II di Napoli, che offre un'analisi approfondita e scientifica su questa tematica delicata. Continua a...

Il numero di bambini e ragazzi a cui viene diagnosticato l’autismo è in aumento, ma le cause di questo incremento sono diventate oggetto di ipotesi controverse: ne abbiamo parlato con la professoressa Carmela Bravaccio, neuropsichiatra infantile presso l’Università Federico II di Napoli. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Come si spiega l’aumento dei casi di autismo: la neuropsichiatra Bravaccio smonta le speculazioni

Le notizie più recenti da fonti esterne

Come si spiega l’aumento dei casi di autismo: la neuropsichiatra Bravaccio smonta le speculazioni

Si legge su fanpage.it: Il numero di bambini e ragazzi a cui viene diagnosticato l’autismo è in aumento, ma le cause di questo incremento sono diventate oggetto di ipotesi ...

Perché i casi di autismo stanno aumentando

Lo riporta today.it: Un'altra causa, che secondo la ricerca potrebbe spiegare l'aumento dei casi di autismo nei paesi sviluppati ... e che i risultati del rapporto di CDC non potevano essere spiegati da un migliore ...

Autismo in costante aumento anche in Italia: i dati parlano chiaro

Scrive tecnicadellascuola.it: Nei siti della rete di monitoraggio dell’autismo e delle disabilità dello sviluppo (ADDM) dei Centers of Disease Control and Prevention (CDC) di Atlanta, siti che fin dal 2000 si trovavano in 11 Stati ...