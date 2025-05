Come scegliere la giusta protezione solare? La dermatologa smonta i falsi miti su abbronzatura pelle scura e creme SPF

Scegliere la giusta protezione solare è fondamentale per la salute della pelle. La dermatologa fa chiarezza, smontando i falsi miti su abbronzatura, pelle scura e creme SPF. I raggi UVA e UVB possono causare danni irreversibili; proteggersi non è solo un'opzione estetica, ma una necessità. Scopri l'importanza di una corretta protezione solare per la tua pelle.

“ I raggi UVA e UVB penetrano nella pelle danneggiando le cellule. Possono causare fotoinvecchiamento, iperpigmentazioni, rossori, collasso della barriera cutanea e, nei casi più gravi, tumori della pelle. Proteggersi non è solo una scelta estetica: è una questione di salute”. Lo dichiara senza alcuna esitazione a FQMagazine Ines Mordente, medico chirurgo specialista in dermatologia e venereologia, autrice di #SkinRevolution – Conoscere e prendersi cura della pelle in ogni fase della vita, nonché dermatologa di fiducia di numerosi vip. Che l’esposizione ai raggi del sole possa essere dannosa per la pelle è ormai cosa nota. Siamo infatti lontani dalle abbronzature – vere o artificiali – degli anni Novanta e Duemila, quando la pelle ispessita dal sole e la tintarella arancione erano cool; da quando si ricorreva a trucchi fai da te (spesso poi rivelati falsi, se non addirittura dannosi) per velocizzare l’abbronzatura come cospargersi di oli abbronzanti o, per i più temerari, di birra. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Come scegliere la giusta protezione solare? La dermatologa smonta i falsi miti su abbronzatura, pelle scura e creme SPF

Cosa riportano altre fonti

Come scegliere la giusta protezione solare? La dermatologa smonta i falsi miti su abbronzatura, pelle scura e creme SPF

Scrive ilfattoquotidiano.it: “Sull’abbronzatura e sulle creme solari ci sono diversi falsi miti”, racconta la dottoressa Ines Mordente. In stick, spray o in crema la protezione solare va utilizzata sempre, non solo in estate “ I ...

Le protezioni solari per il corpo più innovative

Segnala ilfattoquotidiano.it: Bilboa Coccobello Crema solare SPF 30, Prezzo: 18,50 €- Un amarcord che sa già di estate, la nuova crema corpo con SPF 30 di Bilboa della linea Coccobello ha una texture cremosa ma leggera che si sten ...

Per il viso ecco la protezione solare da usare in base alla tua pelle (e quella da evitare)

Da msn.com: Per scegliere la protezione solare giusta per il viso non basta solo scegliere il fattore di protezione solare. Texture, composizione, tipo di pelle, filtri UV... i riflessi giusti sono facili da ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Avviare un negozio di pelletteria: come scegliere gli zaini in pelle da vendere

Nel mondo della moda e degli accessori, gli zaini in pelle rappresentano un perfetto connubio tra funzionalità e stile.