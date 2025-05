Come recuperare gli arretrati dell’Assegno Unico chi può farlo e entro quando

Scopri come recuperare gli arretrati dell'assegno unico: chi può farlo e le scadenze da rispettare. Dal 20 maggio, partiranno i nuovi pagamenti con importi aggiornati in base all’Isee 2025. Ricorda di rinnovare la Dsu entro il 30 giugno per evitare tagli e accedere ai pagamenti arretrati da marzo. Continua a leggere...

Dal 20 maggio partiranno i nuovi pagamenti dell'Assegno unico per i figli, con importi aggiornati in base all’Isee 2025. Chi non ha ancora rinnovato la Dsu ha tempo fino al 30 giugno per evitare ulteriori tagli e recuperare gli arretrati da marzo. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Come recuperare gli arretrati dell’Assegno Unico, chi può farlo e entro quando

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Come recuperare gli arretrati dell’Assegno Unico, chi può farlo e entro quando

Scrive fanpage.it: Dal 20 maggio partiranno i nuovi pagamenti dell'Assegno unico per i figli, con importi aggiornati in base all’Isee 2025 ...

Assegno unico maggio 2025: quando arrivano i pagamenti e come avere gli arretrati (con il nuovo Isee). Il calendario e tabelle Inps

Segnala ilgazzettino.it: Assegno unico maggio 2025, quando arrivano i pagamenti? Come avere gli arretrati con il nuovo Isee? Come da messaggio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (numero 111 del 13 ...

Assegno unico maggio, il calendario e le tabelle Inps: cosa cambia con il nuovo Isee, quando arrivano i pagamenti e come avere gli arretrati

Da msn.com: Pagamenti Assegno Unico maggio 2025: quando saranno erogati? Come richiedere gli arretrati aggiornando l'Isee? Secondo quanto comunicato dall'Istituto Nazionale della Previdenza ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Scuola: occorre recuperare? Certo, i DIRITTI

(USB Scuola) Non si è ancora formato il governo Draghi, ma è già partito l’attacco (scontato) ai lavoratori della scuola.