Chi ha ucciso mio marito? è un film del 2016 diretto da David Winning, che va in onda su Top Crime il 17 maggio 2025 alle ore 07.20 e alle ore 17.10. La trama segue la storia di Sophie, la quale vuole scoprire cos'è davvero accaduto al marito poliziotto, che è morto. La donna decide di indagare e studia l'ultimo caso a cui l'uomo stava lavorando, per scoprire la verità. Chi ha ucciso mio marito su Top Crime: riassunto trama completa. La trama del film Chi ha ucciso mio marito inizia con Sophie che chiama suo marito per ricordargli di acquistare la torta per il compleanno della figlia. L'uomo, Doug, prende la torta, ma ecco che una persona con un cappuccio gli spara e lo uccide, durante una rapina. Dopo la morte di suo marito, che lavorava come poliziotto, Sophie soffre molto e si prende cura della figlia, Chloe.

© Latuafonte.com - Come finisce Chi ha ucciso mio marito? Spiegazione finale