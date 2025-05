AGI - La trentunenne fermata per l'omicidio della suocera a Fregene dal suo cellulare aveva fatto ricerche su Internet su "come togliere il sangue dal materasso" e su "come avvelenare una persona": lo hanno accertato i carabinieri che indagano sulla morte di Stefania Camboni, coordinati dalla Procura di Civitavecchia. Il cellulare è stato sequestrato. La vittima, una 58enne, era stata trovata morta ieri mattina dal figlio al rientro dal turno di lavoro notturno, nel villino del litorale romano in cui la donna conviveva con lui e la sua compagna: è stata uccisa nel sonno con 15 coltellate e sul materasso del letto c'era una macchia di sangue, nascosta da un copriletto. L'indagata, Giada Crescenzi, è stata fermata con l'accusa di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. Agli inquirenti avrebbe riferito di aver avuto dissapori con la suocera. 🔗Leggi su Agi.it

© Agi.it - "Come avvelenare una persona", le ricerche sul web della donna accusata di aver ucciso la suocera