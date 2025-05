Come Arne Slot ha domato la Premier League

Nell’epicentro di Anfield, Jürgen Klopp incarna la passione che guida il Liverpool in Premier League. Con il suo distintivo stile e un messaggio che celebra l’amore per il club, ha trasformato i Reds in una forza inarrestabile. La sua presenza sul campo sottolinea il legame indissolubile tra squadra e tifosi, un vero maestro nella dominazione della massima divisione inglese.

Jurgen Klopp è su un piccolo palchetto allestito nel cerchio di centrocampo di Anfield. Indossa una tuta, delle sneakers e un cappellino, tutti neri. Sopra una felpa rossa col cappuccio sul cui petto è raffigurato un cuore con dentro l’immagine della Kop e intorno la scritta “ Thank you luv ”. Di fronte a lui diversi suoi giocatori, leggermente emozionati. Klopp sembra sereno, sorridente, come al solito vagamente ironico. È il suo discorso d'addio al Liverpool. «Il cambiamento fa bene», dice. «Non sai cosa aspettarti ma se approcci con il giusto atteggiamento allora tutto andrà bene». È lui stesso a lanciare, per la prima volta, un coro per Arne Slot, sulla base di Live Is Life. Tutto Anfield lo segue, prima timidamente e poi con sempre più entusiasmo. Arne Slot! Na na na na naaa! È un incipit di una storia che sarebbe potuta andare molto diversamente. 🔗Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Come Arne Slot ha domato la Premier League

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Slot conferma, sarò io il nuovo tecnico del Liverpool

Riporta msn.com: (ANSA) - ROMA, 17 MAG - L'allenatore del Feyenoord, Arne Slot, ha confermato che sarà lui a sostituire Juergen Klopp come allenatore del Liverpool. "Non c'è stato ancora un annuncio ufficiale ...

Premier: Slot, Liverpool ha una grande responsabilità domenica

Scrive ansa.it: Il titolo di Premier League è in ormai tasca ma Arne Slot non molla la presa sul ... quindi tutti non vedono l'ora che arrivi domenica - ha detto Slot in conferenza stampa ...

Slot su Chiesa: "Ho fatto altre scelte, ma ci ha portato al gol"

tuttojuve.com scrive: Arne Slot ha scoperchiato il vaso di Pandora. Dopo la sconfitta per 3-1 incassata dal suo Liverpool contro il Chelsea, l’allenatore olandese ha spiegato la scelta di inserire Federico Chiesa ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ita-Lufthansa - a Linate 192 slot settimanali 'Winter' e 204 'Summer': le rotte che verranno

Parigi, Madrid, Amsterdam, Lisbona) che abbiano una durata complessiva non superiore a 3 ore rispetto al volo diretto operato da Ita Airways e tempi di connessione fino a 2 ore se la connessione è in Europa (o una durata complessiva non superiore a 4 ore e tempi di connessione non superiori a 3 ore se la connessione è in Nord America); qualora il vettore concorrente operi già sulle rotte indicate il collegamento si considererà migliorato se i tempi di connessione sono ridotti di almeno 60 minuti.