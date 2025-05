Come abbinare il rosso secondo le sfilate P E 2025

Il rosso si impone come protagonista tra le tendenze della primavera/estate 2025, affiancandosi ai delicati colori pastello. Scopri come abbinare questa vivace tonalità , traendo ispirazione dai look delle sfilate. Per un outfit audace, prova un body con cut out frontale accostato a una gonna in vernice. Esplora le possibilità stilistiche che il rosso offre!

Accanto ai colori pastello, il rosso si aggiudica un posto tra le nuance di tendenza per la primavera. Come combinarlo? Le idee non mancano: basterà lasciarsi ispirare dai look delle sfilate PE 2025. Per chi desidera una mise intrigante, il body con cut out frontale si declina con una gonna in vernice come da Miu Miu, mentre per chi ama i total look, quello asimmetrico di Bottega Veneta è adatto anche all’ufficio. Minigonna, blusa dolcevita e blazer con spalline imbottite: quello di Saint Laurent è un outfit femminile e sofisticato. Invece da Schiaparelli, la borsa rossa arricchisce il completo animalier. Tutti le mise di color rosso nel video di Amica.it, comprese quelle di Acne Studios, Stella McCartney e Dolce&Gabbana. GUARDA LE FOTO Dalle sfilate PE25, gli outfit con canotta bianca da copiare. 🔗Leggi su Amica.it © Amica.it - Come abbinare il rosso secondo le sfilate P/E 2025

