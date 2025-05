COME A PARIGI! Errani Paolini battono ancora Andreeva Shnaider e sono in finale agli Internazionali d’Italia!

Sara Errani e Jasmine Paolini tornano a brillare agli Internazionali d’Italia, raggiungendo la finale dopo aver superato di nuovo le russe Diana Shnaider e Mirra Andreeva. Come già avvenuto nella finale olimpica di Parigi 2024, le azzurre si impongono con un solido 6-4 6-4, dimostrando una forma straordinaria sul campo. L’ultimo atto è ora a portata di mano.

Sara Errani e Jasmine Paolini tornano in finale agli Internazionali d’Italia. La coppia azzurra ha sconfitto, come nella finale olimpica di Parigi 2024, le russe Diana Shnaider e Mirra Andreeva in due set con il punteggio di 6-4 6-4 dopo un’ora e ventitré minuti di gioco. Nell’ultimo atto ErraniPaolini affronteranno la vincente dell’altra semifinale che mette di fronte la belga Elise Mertens e la russa Veronika Kudermetova alle australiane Storm Hunter ed Ellen Perez. Per Sara Errani è la quinta finale in doppio agli Internazionali BNL d’Italia. La veterana del tennis azzurro aveva già raggiunto l’ultimo atto nel 2012, 2013 e 2014 con Roberta Vinci e nel 2024 proprio con Jasmine Paolini, unica finale dell’azzurra. La trentottenne italiana ha conquistato il titolo nel 2012 e nel 2024. Le azzurre si portano subito sullo 0-40 nel primo game del match, ma le russe riescono clamorosamente a salvarsi al punto decisivo, con Errani che mette sul nastro la volée. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - COME A PARIGI! Errani/Paolini battono ancora Andreeva/Shnaider e sono in finale agli Internazionali d’Italia!

