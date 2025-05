Coltivare la morte o l' amore?

"Coltivare la morte o l'amore" è una serie spagnola avvincente che segue le complesse vicende di Elmer, interpretato dal magnetico Álvaro Rico. A causa di un incidente, Elmer ha perso la capacità di provare emozioni, portandolo a una vita di solitudine e ambiguità. La serie esplora la sua ricerca di connessione e di significato in un mondo che sembra privo di colori.

Questa serie spagnola segue le vicende del giovane Elmer (interpretato da un magnetico Álvaro Rico) che ha una particolarità. A causa di un incidente ha perso la capacità di provare emozioni

