Coltelli accetta e nunchaku | un arsenale nello zaino Denunciato un motociclista di trent’anni

Scorre la zip dello zainetto per mostrare i documenti, e dalla borsa spunta invece un grosso coltello. Ne aveva con sé ben nove, oltre a un'accetta e a un nunchaku il motociclista di trent'anni fermato e denunciato nei giorni scorsi dalla polizia stradale nel territorio di Castel San Pietro. Il controllo è avvenuto da parte di una pattuglia del distaccamento imolese, impegnata in servizi cosiddetti " a reticolo" per monitorare i flussi di viabilità durante i giorni di traffico più intenso, in particolare durante i ponti e i weekend. E l'alt è scattato nei confronti di un motociclista di passaggio. Gli agenti gli hanno chiesto quindi di esibire i documenti, l'uomo ha aperto lo zainetto che aveva sulle spalle ed è spuntato un grosso coltello. Dopo gli opportuni controlli, all'interno della borsa sono stati scovati ben nove coltelli (tra cui anche uno a serramanico), un nunchaku (un'arma orientale tradizionale utilizzata in alcune discipline marziali, composta da due bastoni uniti da una catena).

