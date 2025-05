Colpo di scena Osimhen offerta rifiutata dal Napoli | gioia Juve

Sia per il Napoli che per la Juve bisogna segnalare un importante aggiornamento sul futuro di Victor Osimhen. Il Napoli di Antonio Conte è in piena lotta scudetto. I partenopei, infatti, hanno tre punti di vantaggio sull’Inter di Simone Inzaghi a due giornate dalla conclusione del campionato di Serie A di quest’anno. Anche se, proprio dopo il pari di domenica scorsa contro il Genoa, il Napoli deve vincere sia contro il Parma che contro il Cagliari per laurearsi campione d’Italia. Ma in casa partenopea, oltre al duello scudetto con l’Inter, bisogna segnalare delle grosse novità che riguardano il futruo di Victor Osimhen. Calciomercato, il Napoli ha rifiutato un’offerta dall’Arabia Saudita per Osimhen: ecco tutti i dettagli. Come raccolto da Matteo Morett o, giornalista e tra i massimi esperti di mercato, l’Al-Hilal si sarebbe mosso per chiedere informazioni sul futuro del centravanti nigeriano. 🔗Leggi su Spazionapoli.it

