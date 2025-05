COLPO DI SCENA A L’ISOLA due naufraghi abbandonano definitivamente il gioco

Un inatteso colpo di scena scuote L'Isola dei Famosi: due naufraghi hanno deciso di abbandonare definitivamente il gioco. La loro uscita segna un momento cruciale per il reality, lasciando il pubblico sorpreso e in attesa di scoprire come evolveranno gli eventi. Scopri i dettagli di questa clamorosa decisione nell'articolo di Novella 2000.

Due naufraghi si ritirano da L'Isola dei Famosi

