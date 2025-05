Colpito da una fune in tensione mentre lavora | incidente sul lavoro a Carrara

CARRARA – Grave infortunio sul lavoro in una ditta di Carrara, in via Giovanni da Verrazzano. Un uomo è stato colpito da una fune in tensione che si è spezzata ed è stato condotto in codice rosso, per la dinamica dell’evento, al pronto soccorso dell’ospedale Apuane. Per il soccorso al lavoratore, in attesa di chiariire la dinamica dell’evento, sono intervenute l’ambulanza infermieristica di Carrara e della Capitaneria di Porto. Sono stati avvertiti, come di consueto in questi casi, anche gli operatori della Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro ( Pisll). 🔗Leggi su Corrieretoscano.it