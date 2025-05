Colori profumi e novità di stagione al Novi Sad con il Mercato Straordinario

colori, profumi e novità di stagione al Mercato Straordinario di Novi Sad. Domenica 18 maggio, il Parco Novi Sad di Modena si trasformerà in un vivace spazio di shopping all’aria aperta, dalle 7 alle 14. Un'opportunità imperdibile per scoprire prelibatezze locali e prodotti freschi, mentre ci si immerge in un'atmosfera festosa e accogliente.

Domenica 18 maggio il Parco Novi Sad di Modena ospiterà il Mercato Straordinario della terza domenica del mese, un'occasione speciale per vivere lo shopping all'aria aperta, dalle 7 alle 14, tra colori, profumi e novità di stagione. Passeggiando tra i banchi, sarà possibile scoprire le.

