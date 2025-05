Collovati | Roma-Milan? Sfida fra deluse I rossoneri non possono più…

In vista della sfida di campionato tra Roma e Milan, l'ex difensore Fulvio Collovati ha analizzato la situazione dei rossoneri, sottolineando che non possono più permettersi passi falsi. Intervistato a Radio Dance City4You, Collovati ha messo in evidenza le sfide che entrambe le squadre devono affrontare in un match cruciale per le loro ambizioni stagionali.

Intervistato a Radio Dance City4You, l'ex difensore Fulvio Collovati ha parlato del Milan in vista della sfida di campionato contro la Roma

