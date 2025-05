Colloqui di pace a Istanbul | iniziato l' incontro tra Kiev e Mosca | Trump | Voglio incontrare Putin il prima possibile

I colloqui di pace a Istanbul sembrano segnare un momento cruciale nel conflitto tra Kiev e Mosca. Mentre Trump esprime il desiderio di incontrare Putin al più presto, Zelensky attacca la delegazione russa, definendo la situazione "una farsa". La risposta del Cremlino non si fa attendere: "Lui è un clown". La tensione rimane alta.

L'attacco di Zelensky alla delegazione russa: "Sembra una farsa". Il Cremlino risponde: "Lui è un clown"

Colloqui di pace a Istanbul: iniziato il trilaterale tra Ucraina, Usa e Turchia | Trump: "Voglio incontrare Putin il prima possibile"

Segnala msn.com: La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.178. A Istanbul è iniziato l'incontro tra Stati Uniti, Ucraina e Turchia che precede i negoziati diretti tra Kiev e Mosca. Assenti, come annunciato, Putin e Zel ...

Iniziato a Istanbul trilaterale tra Kiev, Usa e Turchia. Starmer, Putin deve pagare per rifiuto pace

msn.com scrive: Ucraina: Kiev insiste, cessate il fuoco sia duraturo e incondizionato "L'Ucraina è pronta per la pace e per un cessate il fuoco duraturo e incondizionato. Siamo anche pronti per incontri e negoziati a ...

L’inizio dei colloqui tra la delegazione ucraina e russa, Starmer: «Putin dovrà pagare il suo rifiuto della pace»

Scrive editorialedomani.it: A partire dalle 10 (le 9 ora italiana) a Istanbul il secondo tentativo: incontri in diversi formati. I leader hanno disertato il vertice. Trump ad Abu Dhabi ha intenzione rientrare a Washington: «Non ...

Ucraina-Russia - per Putin non è il momento di colloqui per la pace

Putin sarebbe anche disposto ad avviare negoziati, ma a condizione che Kiev riconosca la cattura del 30 per cento del territorio ucraino, ha detto Zelensky.