Colloqui di pace a Istanbul | iniziato il trilaterale tra Ucraina Usa e Turchia | Trump | Voglio incontrare Putin il prima possibile

I colloqui di pace a Istanbul segnano l'inizio di un trilaterale tra Ucraina, USA e Turchia. Trump esprime la volontà di incontrare Putin al più presto. Nel frattempo, Zelensky attacca la delegazione russa, definendola una farsa, mentre il Cremlino ribatte: "Lui è un clown". Le tensioni si intensificano nel tentativo di risolvere il conflitto.

L'attacco di Zelensky alla delegazione russa: "Sembra una farsa". Il Cremlino risponde: "Lui è un clown" 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Colloqui di pace a Istanbul: iniziato il trilaterale tra Ucraina, Usa e Turchia | Trump: "Voglio incontrare Putin il prima possibile"

Approfondimenti da altre fonti

Iniziato a Istanbul trilaterale tra Kiev, Usa e Turchia. Starmer, Putin deve pagare per rifiuto pace

Si legge su msn.com: Trump, voglio incontrare Putin appena possibile Il presidente Donald Trump afferma di voler incontrare Putin "non appena possibile". Trump è oggi ad Abu Dhabi nell'ambito del suo tour nei paesi del Go ...

L’inizio dei colloqui tra la delegazione ucraina e russa, Starmer: «Putin dovrà pagare il suo rifiuto della pace»

Come scrive editorialedomani.it: A partire dalle 10 (le 9 ora italiana) a Istanbul il secondo tentativo: incontri in diversi formati. I leader hanno disertato il vertice. Trump ad Abu Dhabi ha intenzione rientrare a Washington: «Non ...

A Istanbul i colloqui Russia-Ucraina. Il cardinale Parolin: 'Situazione drammatica, siamo di nuovo all'inizio' - LIVEBLOG

Lo riporta ansa.it: In Turchia incontri in diversi formati. Arrivato il segretario di Stato americano Rubio. Starmer: 'Putin deve pagare per il suo rifiuto della pace' (ANSA) ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ucraina-Russia - per Putin non è il momento di colloqui per la pace

Putin sarebbe anche disposto ad avviare negoziati, ma a condizione che Kiev riconosca la cattura del 30 per cento del territorio ucraino, ha detto Zelensky.