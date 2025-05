Collina di libri al via la rassegna letteraria sulle colline del prosecco

Sulla suggestiva cornice delle Colline del Prosecco, riparte "Una Collina di Libri", la rassegna letteraria che celebra la cultura attraverso otto incontri con autori di fama internazionale. Dopo il successo delle edizioni passate, Conegliano e Valdobbiadene si preparano a ospitare questa nuova edizione, promettendo emozioni e scoperte letterarie uniche.

Javier Cercas a Conegliano inaugura «Una Collina di Libri»: è la prima presentazione in Italia del libro su papa Francesco

Da corriere.it: Lo scrittore spagnolo, con il suo «romanzo senza finzione», ospite d'onore della rassegna di incontri con l'autore diretta da Francesco Chiamulera. Nel programma della nuova edizione anche Trofimov e ...

