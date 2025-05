Coesione sociale e partecipazione contributi per 27 progetti delle Reti di quartiere

Il Comune di Bergamo promuove la coesione sociale e la partecipazione attiva attraverso un bando per 27 progetti delle Reti di quartiere. Questi spazi, considerati “luoghi privilegiati”, diventano il fulcro di relazioni e collaborazioni civiche, rafforzando il tessuto sociale della città e coinvolgendo i cittadini in iniziative che valorizzano il loro quartiere.

Bergamo. Il Comune di Bergamo guarda ai quartieri come “luoghi privilegiati”, nei quali si tessono le relazioni fini della coesione e della collaborazione civica. Un lavoro che vede protagoniste le Reti di quartiere della cittĂ con un bando di erogazione di contributi specifico. Le Reti di Quartiere sono gruppi, a libera partecipazione, composti da cittadini, rappresentanti di associazioni, enti, comitati e servizi che hanno a cuore il bene del quartiere e si attivano per realizzarlo. Sono presenti nella quasi totalitĂ dei quartieri cittadini e il Comune ha affiancato il lavoro di queste realtĂ creando un servizio apposito che, attraverso l’operatore di quartiere, facilita il dialogo con il quartiere e con la cittĂ . Partecipazione e collaborazione sono i tratti che caratterizzano queste esperienze, che si muovono con autonomia progettuale e con capacitĂ di valorizzare le risorse di ogni realtĂ presente. 🔗Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Coesione sociale e partecipazione, contributi per 27 progetti delle Reti di quartiere

