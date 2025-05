Coco sullo scambio con Seedorf | All’Inter solo per lavoro milanista per sempre

Francesco Coco, ex giocatore rossonero, ha condiviso la sua esperienza nell'intervista con la Serie A, incentrandosi sul suo passaggio all'Inter e sulle speranze di un ritorno al Milan. Nonostante il cambiamento, il suo legame con il Milan rimane indissolubile. Un racconto che celebra la passione e l'impegno per i colori che hanno segnato la sua carriera.

L’ex giocatore del Milan Francesco Coco, si è raccontato ai microfoni della Serie A ricordando gran parte della sua carriera 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Coco sullo scambio con Seedorf: “All’Inter solo per lavoro, milanista per sempre”

Cosa riportano altre fonti

Coco ripensa al trasferimento all'Inter: "Scambio con Seedorf? Non sapevo nulla. Per Ancelotti sarei tornato a piedi al Milan"

Come scrive msn.com: Nel corso dell'intervista rilasciata a Radio TV Serie A in cui ha ripercorso la sua carriera, Francesco Coco ha ricordato così il suo trasferimento all'Inter, club nel quale è approdato dal Milan nell ...

Coco ricorda lo scambio con Seedorf: «Non sapevo nulla, sarei tornato a piedi al Milan»

Scrive informazione.it: Le parole di Francesco Coco, ex calciatore dell’Inter, sullo scambio con il Milan per Clarence Seedorf. Tutti i dettagli in merito Francesco Coco, ex calciatore dell’Inter, ha parlato a Radio TV Serie ...

Seedorf: “Triplete Inter molto probabile, in Champions ora è la favorita”

Si legge su fcinter1908.it: "I leader dell'Inter sono usciti alla distanza, si vede che l'Inter ha già giocato la finale qualche anno fa, si vede l'autostima, la fiducia, la convinzione è stata consolidata dopo quella finale, ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Navalny doveva essere liberato in uno scambio di prigionieri

Alexey Navalny, noto oppositore russo, sarebbe stato vicino alla liberazione in uno scambio di prigionieri che prevedeva il rilascio di un ufficiale dei servizi di sicurezza russi detenuto in Germania.