Coco Gauff sarà l’avversaria di Jasmine Paolini in finale | Zheng si arrende nella partita più lunga di sempre a Roma

Sarà Coco Gauff a sfidare Jasmine Paolini nella finale di domani. Nell’incontro valevole per la seconda semifinale degli Internazionali d’Italia femminili la statunitense prevale, in tre ore e trentadue minuti, su Qinwen Zheng con il punteggio di 7-6(3) 4-6 7-6(4). L’interminabile sfida tra la numero quattro del mondo e la giocatrice cinese rappresenta il nuovo record di durata per gli Internazionali d’Italia femminili. L’americana inizia difendendo ai vantaggi il turno di battuta inaugurale e, alla quarta opportunità, firma il 2-0 t ogliendo il servizio all’avversaria in un game nel quale conduceva 0-40. Zheng non ci sta, entra in partita e sigla il contro break del 2-1 per frenare il tentativo di fuga della rivale e, a 30, impatta sul 2-2. L a giocatrice asiatica completa la sua rimonta quando, alla quinta opportunità, t imbra il break del 3-2 sul doppio fallo della testa di serie numero 4. 🔗Leggi su Oasport.it

