Cocaina dentro il vasetto del ragù nascosto in un muretto

Nel cuore della Val di Non, un bed and breakfast diventa palcoscenico di una sorprendente vicenda. Un 21enne albanese, fino a quel momento incensurato, viene arrestato per traffico di cocaina nascosta in un vasetto di ragù, occultato in un muretto. Tra misteri e colpi di scena, la sua storia svela un mondo clandestino insospettabile.

Si era stabilito nella stanza di un bed and breakfast della Val di Non e da lì spesso andava ad un fondo agricolo poco distante, facendo prontamente rientro nell'alloggio: il motivo è ciò che è valso al protagonista di questa vicenda, un 21enne albanese incensurato, l'arresto. Dopo alcuni.

