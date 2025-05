clima il ministero dell ambiente investe ancora sui giovani di youth4climate

TORINO (ITALPRESS) – L’Italia conferma il proprio impegno nel sostenere le nuove generazioni come protagoniste della transizione ecologica ed energetica globale. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica rinnova l’accordo per il proseguimento e il rifinanziamento dell’iniziativa “Youth4Climate” per i prossimi tre anni. L’annuncio è stato fatto dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, in occasione del panel “Youth4Climate e Cooperazione per la Sostenibilità – Verso COP30”, che si è svolto nel corso del Salone Internazionale del Libro di Torino. Con oltre 100 progetti già finanziati nei Paesi in via di sviluppo, Youth4Climate, promossa dal Ministero in collaborazione con il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP), rappresenta una delle realtà internazionali più efficaci nel promuovere idee e progetti elaborate dai giovani per affrontare la crisi climatica. 🔗Leggi su Unlimitednews.it

