Clienti con precedenti | sospesa l’attività al bar in via IV Novembre

Chiuso per 15 giorni il "Bar Paninoteca" di via IV Novembre, al civico 45, risultato frequentato da pregiudicati e da soggetti dediti allo spaccio. I carabinieri hanno notificato ieri mattina il decreto di sospensione della licenza per due settimane al titolare, di origini cinesi, del locale, protagonista, nelle scorse settimane, di un servizio televisivo proprio sulle attività illecite svolte all’interno del bar. In seguito al servizio di Striscia la Notizia, il locale e tutta l’area erano stati sottoposti a controlli specifici e indagini da parte dei carabinieri che hanno portato ad arresti di spacciatori e alla chiusura anche del fruttivendolo di fianco al bar, sempre per questioni di droga. Subito dopo le attività dei militari, erano state date alle fiamme due auto, di fronte ai locali attenzionati. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

