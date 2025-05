Claudio Baglioni compie 74 anni | il poeta della musica italiana tra passato e futuro

Claudio Baglioni compie 74 anni: una vita in musica tra successi, palchi iconici e nuovi orizzonti. Dalla nascita a Centocelle al tour “ Piano di Volo SoloTris ”, passando per successi intramontabili e nuovi progetti: il cantautore romano festeggia 74 anni di carriera e passione. Il 16 maggio 2025, Claudio Baglioni spegne 74 candeline, celebrando una carriera che ha segnato profondamente la musica italiana. Nato a Roma nel 1951 e cresciuto nel quartiere di Centocelle, Baglioni si avvicina alla musica fin da giovane, partecipando a concorsi canori e studiando chitarra e pianoforte. Il suo debutto discografico risale agli anni ’70, ma è nel 1972 che raggiunge il successo con “ Questo piccolo grande amore ”, brano eletto “Canzone del secolo” al Festival di Sanremo 1985. Negli anni ’80, Baglioni consolida la sua fama con album come “Strada facendo” (1981) e “ La vita è adesso” (1985), quest’ultimo rimasto in classifica per 27 settimane consecutive al primo posto e venduto in oltre 4,5 milioni di copie, diventando il disco più venduto di sempre in Italia. 🔗Leggi su Puntomagazine.it