Classifica Giro d’Italia 2025 settima tappa | Roglic in rosa Tiberi quarto! Ciccone risale

La settima tappa del Giro d’Italia 2025 ha infiammato gli spettatori con l'arrivo in salita a Tagliacozzo. Primo Roglic conquista la maglia rosa, mentre Tiberi si piazza al quarto posto e Ciccone risale nelle classifiche. Un'ascensione di 9,3 km al 4,5% di pendenza ha testato la determinazione dei ciclisti e reso questa giornata indimenticabile.

La settima tappa del Giro d’Italia 2025 era particolarmente atteso per l’arrivo in salita a Tagliacozzo: l’ascesa di Marsia, con i suoi 9,3 km al 4,5% di pendenza media e una rampa finale di 2.600 metri al 9,1%, ha acceso gli animi in gruppo e ha scaldato la Corsa Rosa. La prima vera scalata si è fatta sentire nelle gambe dei corridori e la classifica ha subito un rimodellamento importante, anche perché il danese Mads Pedersen ha perso la maglia rosa come ampiamente previsto alla vigilia. Gli uomini della Bahrain-Victorious hanno lavorato per Antonio Tiberi nella parte iniziale, poi il vento si è fatto sentire e negli ultimi due chilometri è iniziata una corsa a eliminazione da dietro. Giulio Ciccone ha tentato un attacco quando mancavano 1300 metri, ma gli altri big si sono subito riportati sulla sua ruota. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Giro d’Italia 2025, settima tappa: Roglic in rosa, Tiberi quarto! Ciccone risale

