Classifica FIMI Blanco subito alla #1 dei singoli con Piangere a 90

Debutto a razzo per Blanco nella Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming dal 9 al 15 maggio 2025: Piangere a 90, il suo nuovo singolo, raggiunge subito la vetta della chart. A sorpresa, Maschio di Annalisa non va oltre la 13ª posizione. Negli album il primato è di Salmo con Ranch (con tutte le tracce presenti in Top100). Ecco gli aggiornamenti. Classifica FIMI – I singoli. La Top 20 dei singoli è caratterizzata da diverse new entry, a partire da Piangere a 90, il nuovo singolo di Blanco, rilasciato lo scorso 9 maggio, che debutta alla #1. Scende alla #2 Neon di Sfera Ebbasta & Shiva (-1), seguita da Balorda nostalgia di Olly alla #3 (-1). Si riconfermano alla #4 e alla #5 W Sound, Beéle & Ovy on the Drums con La plena e Achille Lauro con Amor. Sale dalla #33 alla #6 On fire di Salmo & Low Kidd. 🔗Leggi su Davidemaggio.it

