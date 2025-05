clamoroso moody s taglia il rating degli usa

Roma, 16 maggio 2025 – Moody's taglia il rating degli Stati Uniti portandolo da 'AAA' a 'AA1'. L'outlook è stabile. È quanto riferisce in una nota l'agenzia di rating internazionale che sottolinea che la decisione è legata all' aumento del debito pubblico Usa e al costo per il budget federale. "I governi e i rappresentanti eletti che si sono succeduti non sono riusciti a trovare un accordo sulle misure da adottare per invertire la tendenza che porta a un importante deficit annuale. Non crediamo che la riduzione della spesa e del deficit possa essere ottenuta con la legge di bilancio attualmente in discussione", ha spiegato l'agenzia di rating in una nota riferendosi in particolare ai tagli fiscali voluti da Donald Trump e in discussione al Congresso. Non una buona notizia per Trump che ieri ha dovuto incassare un altro brutto colpo per la sua amministrazione. 🔗Leggi su Quotidiano.net

