L’Inter si sta preparando per gli importanti impegni prima della chiusura della stagione, ma occhio al mercato: può arrivare il bomber dalla Premier. L’ Inter è al lavoro al seguito di Simone Inzaghi per preparare al meglio la sfida casalinga contro la Lazio. Dopo il pareggio del Napoli contro il Genoa, si sono rimescolate le carte in tavola e la distanza dalla vetta si è accorciata. Motivo questo per il quale la squadra nerazzurra vuole fare del proprio meglio perché non tutto potrebbe essere perduto. Nel frattempo, la società sta anche pensando al futuro e sta lavorando ai possibili colpi da mettere a segno: occhio ad uno scenario in particolare. Clamoroso Inter, arriva il bomber dalla Premier: Marotta al lavoro per il colpaccio (LaPresse) – Tvplay.it L’Inter è concentrata sul presente in cui sta correndo tanto per il campionato quanto per la Champions League. 🔗Leggi su Tvplay.it

