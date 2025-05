Continua imperterrita la contestazione della tifoseria organizzata nei confronti del patron Mauro Profili. Ieri mattina la città si è svegliata tappezzata da striscioni che invitavano il vertice societario a lasciare la società. Sono stati affissi segnatamente in piazza XX Settembre, al Lido Cluana, sul sottopasso di via Buozzi e alla rotatoria del Polisportivo. Tutti riportavano il medesimo messaggio: "Profili vattene". In un caso, è stato aggiunta la frase: "libera la Civitanovese". La frattura tra ultras e presidente sembra quindi insanabile e l’appello lanciato proprio due giorni fa dal tecnico Luigi Bugiardini appare già lettera morta. Sui giornali, l’allenatore aveva invitato i tifosi a fare "un passo indietro" circa la contestazione, consigliando "un accordo" tra le parti. Le voci di corridoio sui possibili acquirenti non mancano, tra gli sportivi c’è chi ventila cordate locali e chi gruppi stranieri, ma tutto lascia il tempo che trova in assenza di dichiarazioni ufficiali. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Civitanovese, la protesta dei tifosi. Chiesto a Profili di lasciare il club