Città a colori a Viterbo l' evento dedicato al volontariato

Il 25 maggio, il parco urbano di Valle Faul a Viterbo ospiterà la 28esima edizione di "Città a colori", un evento dedicato al volontariato che promuove pace e solidarietà. La manifestazione chiude il 18esimo Festival del volontariato, con l'apertura prevista alle ore 11 nei pressi della scultura di...

Il 25 maggio ha luogo, nel parco urbano di Valle Faul di Viterbo, la 28esima edizione di "Città a colori", manifestazione all'insegna della pace e della solidarietà che conclude il 18esimo Festival del volontariato. La cerimonia di apertura è prevista alle ore 11 nei pressi della scultura di. 🔗Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - "Città a colori", a Viterbo l'evento dedicato al volontariato

Potrebbe interessarti su Zazoom

Festa del volontariato provinciale della”Croce Bianca” di Massa 10 dicembre alla Torre Fiat di Marina Massa per ringraziare volontariato , professionisti medici e non che hanno lottato e lottano contro il covid.

“Se ci sarà l’amore per l’uomo, ci sarà anche l’amore per la scienza”. Così diceva il grande Ippocrate di nato il460 a.