Cisl Pieri confermato segretario | Casa energia e manifattura | le sfide

Filippo Pieri è stato riconfermato segretario regionale Cisl, pronto a guidare il sindacato per altri quattro anni. Le sue priorità si concentreranno su sfide cruciali come i costi dell’energia, l’emergenza abitativa e la salvaguardia del settore manifatturiero, elementi essenziali per il futuro della comunità e del lavoro in regione.

Costi dell’energia, emergenza casa e un settore – il manifatturiero – da salvare. Ruoteranno intorno a questi punti i principali sforzi di mandato del neoeletto segretario regionale Cisl, il cesenate Filippo Pieri. Confermato ieri altri quattro anni alla guida del sindacato, Pieri guarda ai prossimi anni che in un’ottica di "partecipazione dei lavoratori agli utili e alla gestione dell’azienda", sull’onda della recente proposta diventata legge. Pieri, cosa si lascia alle spalle? "Un mandato molto particolare, nel corso del quale è scoppiata una guerra alle porte dell’Europa con conseguenze dirette sull’economia, anche della nostra regione. Anni scanditi dall’aumento dell’inflazione, dei costi dell’energia, dalla venuta di Trump, da guerre commerciali. Senza dimenticare che, in Italia, dopo anni di governi tecnici, è diventato operativo un governo – quello Meloni – su mandato elettorale, poi le alluvioni e anche le nostre elezioni regionali. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cisl, Pieri confermato segretario: "Casa, energia e manifattura: le sfide"

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cisl Liguria, Luca Maestripieri confermato segretario all'unanimità

Si legge su rainews.it: Da 7 anni alla guida della confederazione regionale, lo ha rieletto il consiglio generale durante il quattordicesimo congresso a Sestri Ponente ...

Congresso Cisl Liguria, Luca Maestripieri confermato segretario generale

Secondo msn.com: Genova. Luca Maestripieri è stato confermato all’unanimità segretario generale della Cisl Liguria. La sua elezione è avvenuta oggi a Genova a conclusione del XIV Congresso regionale della Cisl Liguria ...

Maestripieri confermato segretario generale Cisl Liguria: "Incidenti sul lavoro, basta lacrime di coccodrillo"

Scrive primocanale.it: Il segretario generale della Cisl Liguria: "Ci vuole particolare attenzione verso i giovani che sempre più spesso abbandonano la nostra regione, questa rotta dei cervelli in fuga va invertita" ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

CGIL, CISL e Anief firmano il non-contratto sulla DaD: diritti dei lavoratori calpestati

Apprendiamo dagli organi di stampa che dopo CISL e Anief, anche la CGIL ha firmato il contratto sulla didattica integrata, o sarebbe meglio dire il non contratto sulla DDI.