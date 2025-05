Cisgiordania pulizia etnica dei coloni israeliani nella valle di Sa' ir residenti palestinesi cacciati con violenza | Vengono per uccidere

Nella Valle di Sa'ir, in Cisgiordania, la pulizia etnica perpetrata dai coloni israeliani contro i residenti palestinesi si intensifica. I recenti episodi di violenza, come l'aggressione a una famiglia di pastori, evidenziano la drammatica escalation delle tensioni, che minaccia la sopravvivenza delle comunitĂ locali e il loro legame con la terra.

Qualche mese fa, i coloni israeliani hanno espulso alcuni pastori palestinesi dal loro villaggio in Cisgiordania. Due settimane fa, quando una delle famiglie si è recata a prendersi cura dei propri ulivi e albicocchi, è stata aggredita con mazze e pietre in presenza dei figli. La famiglia non torner 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Cisgiordania, pulizia etnica dei coloni israeliani nella valle di Sa'ir, residenti palestinesi cacciati con violenza: "Vengono per uccidere"

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Pulizia etnica in Cisgiordania: decine di feriti e violenza dei coloni

Come scrive infopal.it: Cisgiordania. Decine di palestinesi, tra cui un minore, sono rimasti feriti e diversi sono stati rapiti nell'ultima ondata di violenza tra militari e ...

Noi ebrei contro la pulizia etnica a Gaza

Riporta msn.com: Intanto in Cisgiordania prosegue la violenza del governo e dei coloni israeliani. Ebree ed ebrei italiani dicono: NO alla pulizia etnica! L’Italia non sia complice”. L’appello è uscito in ...

OCHA: attacchi dei coloni israeliani e aumento degli sfollamenti nella Cisgiordania occupata

Lo riporta infopal.it: Cisgiordania occupata – Press TV. Un’agenzia umanitaria delle Nazioni Unite ha lanciato l’allarme per un forte aumento delle demolizioni di case palestinesi da parte delle forze israeliane e per i ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Cisgiordania - coloni mascherati attaccano villaggio: incendiate case e auto - ucciso un palestinese

Attacco questa sera di circa 50 coloni israeliani mascherati nel villaggio palestinese di Jit, nel nord della Cisgiordania, dove sono state incendiate almeno quattro case e sei veicoli sono stati dati alle fiamme.