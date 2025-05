Circumvesuviana chiusa per 4 mesi la linea Napoli-Baiano | ira dei pendolari

Dal 21 maggio al 30 settembre, la linea Napoli-Baiano della Circumvesuviana sarà chiusa per lavori, creando disagi significativi ai pendolari. I comitati esprimono la loro frustrazione, definendo la situazione "peggio di quanto credessimo". L'impatto su migliaia di viaggiatori è già evidente, suscitando preoccupazioni e proteste in merito alla tempistica e alla gestione dei lavori.

Dal 21 maggio al 30 settembre, stop alla linea Napoli-Baiano della Circum per lavori. I comitati dei pendolari: "Peggio di quanto credessimo" 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Circumvesuviana, chiusa per 4 mesi la linea Napoli-Baiano: ira dei pendolari

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Circumvesuviana, chiusa per 4 mesi la linea Napoli-Baiano: ira dei pendolari

Scrive fanpage.it: Dal 21 maggio al 30 settembre, stop alla linea Napoli-Baiano della Circum per lavori. I comitati dei pendolari: “Peggio di quanto credessimo” ...

Per oltre 4 mesi chiusa la Napoli-Baiano della Circumvesuviana

Riporta ansa.it: Un cavalcavia va abbattuto e ricostruito: linea della Circumvesuviana interrotta per più di quattro mesi. Nuova doccia gelata per gli utenti che si servono dei mezzi su ferro gestiti da Eav per i loro ...

Circumvesuviana, chiusa per quattro mesi la Linea Napoli-Baiano

Da ilmediano.com: Circumvesuviana. Riceviamo e pubblichiamo: Comunicato stampa pendolari vesuviani Chiusura 4 mesi linea Baiano Peggio di quanto noi dei Comitati avevamo preannunciato, dopo il famoso “POST FANTASMA”.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Falso allarme bomba sulla Metro Linea 1 di Napoli: un trolley innocuo spaventa la città

Questa mattina, sulla metropolitana Linea 1 di Napoli, è scattato un allarme bomba a causa di un sospetto trolley abbandonato a Toledo.