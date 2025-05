Cinque Paesi una visione Il vertice dell’E5 rilancia la difesa europea e il dialogo transatlantico

Il vertice dell'E5 si è concluso a Roma, riunendo i ministri della Difesa di Francia, Germania, Italia, Polonia e Regno Unito. Questo incontro ha rilanciato la difesa europea e il dialogo transatlantico, affrontando temi cruciali come il supporto continuo all'Ucraina e il rafforzamento dell'industria della sicurezza, segnando un passo importante verso una maggiore cooperazione militare.

Giunge al termine la due giorni di confronti del gruppo E5, composto dai ministri della Difesa di Francia, Germania, Italia, Polonia e Regno Unito, e riunitosi a Roma per il suo quarto appuntamento. Sul tavolo dei cinque, la prosecuzione del supporto all’Ucraina, il rafforzamento dell’industria della difesa europea e la costruzione del pilastro europeo della Nato. L’incontro ha visto anche la partecipazione del commissario europeo per la Difesa e lo Spazio, Andrius Kubilius, e di esponenti della Nato e del Servizio per l’azione esterna dell’Ue. Il formato dei cinque, creato per accelerare sui temi più incombenti riguardo la difesa del continente, restituisce l’immagine di un’Europa che non fa preferenze tra volenterosi, Nato o Unione europea, ma si muove compatta verso due obiettivi principali: un’Ucraina in pace e un continente al sicuro. 🔗Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Cinque Paesi, una visione. Il vertice dell’E5 rilancia la difesa europea e il dialogo transatlantico

