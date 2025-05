Cinque giochi chiave nel detronizzazione 2024 25 di Barca del Real Madrid

Nel 2024-25, il Real Madrid si prepara a fronteggiare il Barcellona nella cruciale sfida per il titolo di La Liga. Cinque giochi chiave si delineano come determinanti per la detronizzazione dei blaugrana. Analizziamo le partite che potrebbero segnare la stagione e ridefinire le gerarchie nel calcio spagnolo.

2025-05-15 23:53:00 Riportiamo fedelmente quest'ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull'ottimo sito 101greatgoals: La vittoria di Barcelona a Espanyol il 15 maggio ha dato a Hansi Flick il titolo di La Liga con due partite da risparmiare davanti al Real Madrid. Los Blancos ha vinto la divisione di 10 punti davanti alla Barca la scorsa stagione, ma la loro campagna vacillante non ha incontrato la forma scintillante dei loro rivali più familiari in cima al tavolo mentre il film è diventato un campione nella sua prima stagione in Spagna. Madrid ha guidato il tavolo ed è stato cinque punti davanti al Barcellona del terzo posto a febbraio, ma l'ex film del manager tedesco guarderà indietro su una corsa nazionale quasi frenetica da allora, inclusa la vittoria sulla squadra di Carlo Ancelotti nella finale della Copa del Rey.

