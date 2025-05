Cinque cose da sapere su Musetti da Carrara | dai genitori tifosi alla compagna Veronica

Musetti da Carrara sta conquistando la scena tennistica internazionale, grazie a un talento straordinario e a una storia familiare affascinante. Dai genitori appassionati ai successi giovanili, ecco cinque curiosità su questo giovane tennista, la cui carriera ha preso il volo agli Internazionali d'Italia, nonostante la sconfitta in semifinale.

Il tennista toscano sempre più conosciuto e apprezzato: gli Internazionali d'Italia, pur con la sconfitta in semifinale, hanno ulteriormente rilanciato sui media la figura del 23enne. Prestigiosi i suoi successi già da Juniores. Mamma Sabrina, impiegata, e papà Francesco, cavatore, lo indirizzarono verso la racchetta quando aveva pochi anni 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cinque cose da sapere su Musetti da Carrara: dai genitori tifosi alla compagna Veronica

Lorenzo Musetti: età, altezza, la fidanzata Veronica, il figlio. Chi è il tennista toscano in semifinale agli Internazionali

Lorenzo Musetti in campo agli Internazionali d'Italia contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il carrarino, che ha conquistato per la prima volta in carriera la top ten del ranking raggiungendo ...

