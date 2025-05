Cineforum didattico universitario la rassegna si chiude con il documentario Mothers of the revolution

Si conclude il Cineforum Didattico Universitario con un appuntamento imperdibile: martedì 28 maggio, alle 20.30, nella Sala Teatro della Fabbrica delle Candele, verrà proiettato “Mothers of the Revolution” della regista neozelandese Briar March. Un documentario che esplora la lunga e significativa lotta delle madri per i diritti civili e la giustizia sociale.

