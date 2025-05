Cina | Wuhan delegati internazionali esplorano istruzione basata su IA

A Wuhan, durante la World Digital Education Conference 2025, delegati internazionali si riuniscono per esplorare l’istruzione basata sull’intelligenza artificiale. “Credo che ci sia molto da imparare e da condividere da questa esperienza”, affermano i partecipanti, evidenziando l'importanza di scambi e cooperazione nel settore educativo a livello globale.

"Credo che ci sia molto da imparare e da condividere da questa esperienza", hanno dichiarato i partecipanti alla World Digital Education Conference 2025, con i rappresentanti internazionali riuniti a Wuhan, nella Cina centrale, per scambi e cooperazione nel settore dell'istruzione.

