Cina spera in pace giusta ed esorta Russia-Ucraina a dialogo diretto

La Cina auspica una pace giusta e duratura tra Russia e Ucraina, esortando le due nazioni a intraprendere un dialogo diretto. Con i primi negoziati in programma a Istanbul dal 2022, Pechino ribadisce il suo sostegno per ogni iniziativa volta a risolvere il conflitto attraverso la diplomazia.

Pechino, 16 mag. (askanews) - La Cina spera in un accordo di pace "giusto" e "duraturo" tra Russia e Ucraina, mentre Mosca e Kiev si preparano a tenere i loro primi negoziati diretti dal 2022 a Istanbul. Lin Jian, portavoce del Ministero degli Affari Esteri cinese: "Sosteniamo tutti gli sforzi dedicati alla pace e incoraggiamo Russia e Ucraina ad avviare negoziati diretti e ad impegnarsi in un dialogo diretto. Auspichiamo che tutte le parti interessate continuino i colloqui e le negoziazioni al fine di raggiungere un accordo di pace giusto, duraturo e vincolante, accettabile per tutte le parti, al fine di raggiungere una soluzione politica della crisi ucraina". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cina spera in pace giusta ed esorta Russia-Ucraina a dialogo diretto

