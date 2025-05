Cina | Shandong ospita Int’l Rubber Tire & Auto Accessory Exhibition

Delle persone visitano la 15ma edizione della China (Guangrao) International Rubber Tire & Auto Accessory Exhibition nella citta’ di Dongying, nella provincia orientale cinese dello Shandong, ieri 15 maggio 2025. La fiera ha preso il via qui ieri, presentando tecnologie all’avanguardia e prodotti innovativi per l’industria degli pneumatici in gomma. Con oltre 800 espositori, l’evento ha attirato acquirenti professionali da oltre 70 Paesi e regioni di tutto il mondo. Un visitatore straniero controlla uno pneumatico di gomma in mostra alla 15ma edizione della China (Guangrao) International Rubber Tire & Auto Accessory Exhibition nella citta’ di Dongying, nella provincia orientale cinese dello Shandong, ieri 15 maggio 2025. La fiera ha preso il via qui ieri, presentando tecnologie all’avanguardia e prodotti innovativi per l’industria degli pneumatici in gomma. 🔗Leggi su Romadailynews.it

