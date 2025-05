Cina | salpa piu’ grande nave per trasporto auto al mondo costruita nel Paese

L’Anji Ansheng, la nave oceanica per il trasporto di auto costruita a livello nazionale in Cina e la piu’ grande al mondo in termini di capacita’, e’ salpata ieri sera per il suo viaggio inaugurale verso l’Europa, trasportando circa 7.000 veicoli di fabbricazione cinese. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma618498661849862025-05-16cina-salpa-piu-grande-nave-per-trasporto-auto-al-mondo-costruita-nel-paese Agenzia Xinhua 🔗Leggi su Romadailynews.it

