Cina | salpa piu’ grande nave oceanica per trasporto auto a Shanghai

Il 15 maggio 2025, Shanghai ha assistito al varo della più grande nave oceanica per il trasporto di auto, Anji Ansheng. Questa imbarcazione, costruita in Cina, è stata caricata con veicoli MG della Shanghai Automotive Industry Corp (SAIC), segnando un importante passo avanti per l'industria automobilistica nazionale.

Le auto MG prodotte dalla Shanghai Automotive Industry Corp (SAIC) parcheggiate accanto alla nave per il trasporto di auto Anji Ansheng per essere imbarcate a Shanghai, nella Cina orientale, ieri 15 maggio 2025. L'imbarcazione, una nave oceanica per il trasporto di auto costruita a livello nazionale in Cina e la piu' grande al mondo in termini di capacita', e' salpata ieri sera per il suo viaggio inaugurale verso l'Europa, trasportando circa 7.000 veicoli di produzione cinese. La partenza da Shanghai segna una pietra miliare, superando il record stabilito poche settimane prima dalla BYD Shenzhen, una nave dello stesso tipo realizzata dalla principale casa automobilistica cinese BYD. Quest'imbarcazione aveva precedentemente detenuto il titolo di piu' grande nave per il trasporto di auto al mondo in funzione.

