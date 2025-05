Cina | pubblica piano per promuovere sviluppo di Cina digitale

La Cina ha appena lanciato un ambizioso piano d'azione per il 2025, mirato a promuovere lo sviluppo della Cina digitale. Le iniziative prevedono investimenti in aree chiave come l'intelligenza artificiale, il potenziamento delle infrastrutture, l'industria dei dati e la formazione di talenti digitali, secondo quanto dichiarato dall'Amministrazione nazionale dei dati.

La Cina ha pubblicato un piano d'azione 2025 per costruire una Cina digitale, delineando iniziative chiave in aree quali "IA Plus", aggiornamenti infrastrutturali, industria dei dati e sviluppo dei talenti digitali, ha dichiarato oggi l'Amministrazione nazionale dei dati. Il piano esorta la promozione della riforma orientata al mercato dell'allocazione delle risorse di dati, l'accelerazione dello sviluppo di un mercato nazionale unificato dei dati, la promozione di un'economia digitale guidata dai dati e adattata alle condizioni locali, nonche' il miglioramento complessivo del livello di sviluppo della Cina digitale. Secondo il piano, entro la fine del 2025 il Paese mira a compiere importanti progressi nella costruzione della Cina digitale, con la continua espansione di nuove forze produttive di qualita' nell'industria digitale e un significativo miglioramento della qualita' e dell'efficienza dello sviluppo economico digitale.

