Cina | Hainan esperti internazionali riuniti per formazione scambio su agricoltura

Cina: robot per raccogliere gomma attirano interesse di esperti agricoli

Come scrive romadailynews.it: Dei raccoglitori di gomma robotizzati! 35 funzionari agricoli ed esperti tecnici provenienti da nove regioni tropicali si sono riuniti a Hainan, in Cina, per esplorare le innovazioni all ...

Taiwan testa i missili Himars con proiettili veri. Per gli esperti Taipei pronta in 5 anni, ma Cina potrebbe attaccare entro due

Secondo msn.com: L’isola cinese ribelle si sta armando per resistere al possibile attacco di Pechino entro 2 anni. Ma per essere pronta con droni, caccia e missili dovrebbe avere più tempo ...

Atterraggio d'emergenza a Fiumicino per un volo Hainan Airlines diretto in Cina

Nella mattinata di domenica 10 novembre 2024, un Boeing 787 della compagnia cinese Hainan Airlines, decollato dall'aeroporto di Roma Fiumicino e diretto a Shenzhen, ha effettuato un atterraggio d'emergenza a causa di un'avaria al motore destro.