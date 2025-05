Cina | esportatori vedono aumento ordini di clienti USA con allentamento tensioni tariffarie

Gli esportatori cinesi con sede a Yiwu, nota come "il supermercato del mondo", hanno registrato un aumento degli ordini da parte dei loro clienti statunitensi in seguito all'allentamento delle tensioni tariffarie. – Per visualizzare il video si prega di visitare l'indirizzo: https:www.agenzianova.coma618651861865182025-05-16cina-esportatori-vedono-aumento-ordini-di-clienti-usa-con-allentamento-tensioni-tariffarie Agenzia Xinhua

