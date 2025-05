Cina | esploriamo settore XR a VRAR Expo China 2025 di Shanghai

Siete curiosi di sapere come sara’ il futuro? Se siete appassionati di realta’ virtuale, realta’ aumentata o semplicemente amate la tecnologia cool, la VRAR Expo China 2025 e’ la vostra occasione per vedere quanta strada e’ stata fatta e verso dove si sta andando. E’ come fare un salto nel domani, oggi. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma618511661851162025-05-16cina-esploriamo-settore-xr-a-vrar-expo-china-2025-di-shanghai Agenzia Xinhua 🔗Leggi su Romadailynews.it

